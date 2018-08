Стали известны места учебы дочерей Порошенко

Марина Порошенко, супруга украинского президента Петра Порошенко, заявила, что их дочери будут учиться в Лондоне. Об этом сообщает «Страна.Ua».

По ее словам, Александра и Евгения Порошенко поступили в University of the Arts in London и University College London (UCL). Она отметила, что Александра будет изучать экономику, а Евгения выбрала специальность «Анимация». Марина Порошенко также заявила, что поддерживает решение дочерей и подчеркнула, что после Лондона они вернутся на Украину.

В издании подсчитали, что за образование дочерей семье Порошенко придется платить порядка 1 млн 379 тыс. гривен в год — около 3,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что дочери Порошенко не подали документы ни в один вуз Украины.