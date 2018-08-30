МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

МЧС России предупредило жителей Московской области о грозе и усилении ветра, которое ожидается с вечера четверга на ночь пятницы, сообщает РИА «Новости».

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вечером 30 августа с сохранением на ночь 31 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с сильным, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Ранее в Москве и Московской области повысили уровень погодной опасности.

Отмечается, что уровень погодной опасности повышен из-за высокой пожароопасности, а также ветра и грозы.