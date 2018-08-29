На востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму почти в пять раз

На востоке Москвы ночью 29 августа было зафиксировано превышение допустимого содержания сероводорода в воздухе в 4,9 раза, сообщает «Мосэкомониторинг».

Отмечается, что превышение было зафиксировано в 5.00 в районе Жулебино. По данным «Мосэкомониторинг», концентрация вещества в воздухе составляла 0,0398 мг на кубический метр, в то время как предельно допустимый уровень содержания сероводорода составляет 0,008 мг на кубический метр.

Реклама

Также сообщается о незначительно превышении уровня сероводорода в Печатниках и Рязанском районе.

Утром 28 августа сообщалось, что в московском районе Новокосино было зафиксировано превышение порога запаха сероводорода в два раза.