В Чехии отказались принимать беженцев из Африки из-за наплыва украинцев

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна больше не будет принимать африканских беженцев. Об этом политик сказал в эфире Radio Praha.

По словам премьер-министра, чешская сторона не примет «ни одного беженца» их тех, кто пытается попасть в страны Евросоюза через Средиземное море. Такое положение дел Бабиш объяснил тем, что в настоящее время республика принимает граждан Украины.

Ранее глава украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объяснила, почему экономика страны еще держится на плаву. По ее словам, экономическую ситуацию спасают украинцы, работающие за границей и перечисляющие деньги родственниками на территории Украины. Она уточнила, что за 2018 год они перевели в бюджет страны примерно €5 млрд.