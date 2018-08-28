В Москве зафиксировали самый жаркий день за последние 49 лет

В центре погоды «Фобос» заявили, что 28 августа в Москве стало самым жарким днем за последние 49 лет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Сенсация состоит в том, что сегодняшний день стал самым жарким за последние 49 лет», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в Москве была зафиксирована температура воздуха в 29,6°С.

При этом последний раз подобная температура была зарегистрирована в столице 28 августа 1969 года.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре.

Как отмечалось, ведомство призвало граждан быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, пить больше воды.