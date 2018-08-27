В Крыму произошел выброс в атмосферу неизвестного загрязняющего вещества

В министерство экологии и природных ресурсов Крыма поступили обращения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от жителей городов Армянск и Красноперекопск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

По имеющимся данным, неизвестное вещество образовало на крышах домов и листьях деревьев маслянистый налет с желтым оттенком. Специалисты минэкологии и природных ресурсов Крыма, Роспотребнадзора, представители прокуратуры выехали на место происшествия, взяты пробы для исследований, однако происхождение выпавшего вещества не определено.

Реклама

«В адрес министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым поступают обращения жителей полуострова о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории городских округов Армянск, Красноперекопск», — говорится в сообщении министерства.

В крымском минздраве заявили, что жалоб на здоровье от граждан в учреждения здравоохранения не поступало.

Ранее сообщалось, что в Минфине предложили взимать экологический налог.