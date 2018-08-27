В Москве у железной дороги упал строительный кран

В Москве 27 августа возле железнодорожных путей на перегоне Москва-Бутырская — Москва-Смоленская Московской железной дороги (МЖД) упал строительный кран. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

По имеющимся данным, падение строительного крана не повлияло на движение поездов и аэроэкспрессов на перегоне.

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«Падение строительного крана рядом с железной дорогой не влияет на движение поездов, в том числе аэроэкспрессов. Машинист пригородного поезда, обнаруживший упавший кран рядом с железнодорожными путями на перегоне Москва-Бутырская — Москва-Смоленская Московской железной дороги, остановил состав, убедился, что кран не мешает безопасному движению поездов, продолжил движение по маршруту», — заявили в пресс-службе МЖД.

О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее стало известно, что в Казани башенный кран упал на многоэтажку.