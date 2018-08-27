Во Владимирской области сотни людей тушат лесной пожар

Более 330 человек продолжают тушить лесной пожар во Владимирской области на площади 500 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС по региону, передает РИА «Новости».

«Работы по тушению пожара на данный момент не окончены. Быстрому тушению мешает, в частности, то, что местность труднопроходимая. Тяжелая техника работать там не может, поскольку местность болотистая. Наши сотрудники работают пешим порядком. Это, конечно, осложняет тушение», — сообщили в ГУ МЧС.

Очаг лесного пожара возник в Петушинском районе 25 августа. Он был локализован на площади 500 гектаров 26 августа, из них 300 — площадь активного тления. От МЧС России на тушении пожара работают 159 человек и 39 единиц техники. Также продолжает осуществляться тушение с помощью авиации.