СМИ: японца выдворили из КНДР за видеосъемку

Власти Северной Кореи выдворили из страны гражданина Японии, совершившего «преступление». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на северокорейские СМИ.

В официальном сообщении говорится, что Томоюки Сугимото был допрошен по поводу содеянного. Тем не менее не указывается, что именно японец совершил.

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Также в сообщении отмечается, что власти КНДР «проявили снисхождение» по отношению к мужчине и выдворили из страны на «принципах гуманизма».

По данным Kyodo News, мужчина, будучи в составе туристической группы в городе Нампхо, проводил видеосъемку, на которую, предположительно, попал военный объект.

Как отмечается, японские власти договаривались об освобождении Сугимото через посольство КНДР в Пекине.