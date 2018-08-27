Летчик Ярошенко рассказал о первой за семь лет встрече с семьей

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко в интервью «Известиям» рассказал о первой за семь лет встрече с семьей.

Встреча состоялась 24 августа в тюрьме «Данбери».

Ярошенко признался, что встреча была очень эмоциональной, и он вместе с женой и дочерью не смог сдержать слез.

Реклама

«Встреча прошла отлично. Эти пять с половиной часов пролетели как одна секунда. Вроде мои девочки только пришли, а уже нужно расставаться. Этот момент был очень болезненным для меня», — рассказал российский летчик.

Ярошенко также сообщил, что намерен добиваться рассмотрения его дела в Совбезе ООН. По его словам, обращаться к властям США бессмысленно.

«Только власти РФ и ООН способны решить мою судьбу. На них я и надеюсь», — заключил Ярошенко.

Ранее сообщалось, что адвокат Константина Ярошенко уже обратился в ООН с просьбой разобраться в деле летчика.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. В 2016 году апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре приговора.