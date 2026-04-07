Экс-замгубернатору Курской области вынесли приговор по делу о получении взяток

Курский суд приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам лишения свободы по делу о взятках. Об этом сообщило РИА Новости.

Дедова признали виновным по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Свою вину бывший чиновник признал.

Суд назначил ему штраф в размере 450 млн рублей и постановил конфисковать незаконно полученные 20,95 млн рублей в доход государства. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 12 лет после освобождения.

Накануне суд признал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова виновным в получении двух взяток в особо крупном размере и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей.

Смирнов рассказал, что получил от бизнесменов взятки примерно на 30 млн рублей. За это он способствовал заключению с ними контрактов на установку фортификационных сооружений у границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что экс-глава Курской области Старовойт получал взятки в пакетах с продуктами.