Пожар парализовал МКАД

В Москве на МКАД движение затруднено из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На 47 км МКАД (внутренняя сторона) сгорел автобус. Движение в месте происшествия затруднено», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит загоревшийся общественный транспорт, при этом пламя охватило автобус не полностью. На записи также заметно, как человек пытается ликвидировать возгорание.

До этого в пригороде Спасска-Дальнего в Приморском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, а его детали разлетелись по дороге. Возле разбитых автомобилей собрались люди.

Кроме того, в городе Ступино Московской области произошло ДТП с участием грузовика и легковой машины.

Ранее в Ленобласти мужчина задавил свою возрастную жену.