В Иране объяснили ужесточение риторики Трампа

Угроза президента США Дональда Трампа уничтожить «целую цивилизацию» в Иране говорит о том, что он становится все более «разгневанным и отчаянным». Об этом Al Jazeera заявил доцент кафедры политических наук Тегеранского университета Хасан Ахмадиан.

«Тон [Трампа] становится жестче с каждым днем, что, на мой взгляд, говорит о том, что у него проблемы. Он хочет, чтобы его угрозы более серьезно подействовали на иранцев и заставили их изменить свое мнение», — считает политолог.

Ахмадиан отметил, что Трамп не может реализовать свою угрозу, однако он способен нанести Ирану «более сильный удар». Политолог также подчеркнул, что для президента США война в Иране стала «настоящей трясиной», так как США не добились в ней «ни одной из поставленных целей».

7 апреля Трамп допустил, что в ночь на 8 апреля может быть уничтожена «целая цивилизация», и ее не удастся вернуть. Также Трамп отметил, что он не хочет, чтобы это произошло.

5 апреля Трамп заявил, что Иран и США могут заключить сделку 6 или 7 апреля. В противном случае он пообещал «все взорвать и забрать нефть» у Исламской Республики.

7 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США выполнили большую часть военных задач в Иране и война в скором времени завершится.

Ранее угрозу Трампа уничтожить цивилизацию Ирана объяснили отсылкой к уличной драке.