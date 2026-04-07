Ученые рассказали о четырех редких формах деменции с необычными симптомами

Деменция — это не только проблемы с памятью, как принято считать. Ученые напоминают: под этим термином скрывается более 100 различных заболеваний, многие из которых проявляются совсем иначе — через нарушения зрения, речи, поведения и движения. Об этом сообщает портал The Conversation.

Самой распространенной формой остается болезнь Альцгеймера — на нее приходится около 60% случаев. Однако примерно 40% пациентов сталкиваются с более редкими вариантами деменции, которые сложнее распознать и лечить.

Одна из таких форм — задняя кортикальная атрофия. Она в первую очередь затрагивает зрительное восприятие и ориентацию в пространстве. У людей появляются трудности при чтении, оценке расстояния или движении по лестнице, тогда как память на ранних стадиях может оставаться относительно сохранной.

Другая редкая форма — болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Это крайне редкое заболевание (примерно один случай на миллион), связанное с патологическими изменениями прионных белков. Оно развивается значительно быстрее, чем болезнь Альцгеймера, и сопровождается не только потерей памяти, но и двигательными нарушениями, включая непроизвольные подергивания.

Особый случай — сочетание лобно-височной деменции с болезнью двигательных нейронов (FTD-MND). Помимо когнитивных нарушений у пациентов возникают мышечная слабость, проблемы с глотанием и атрофия мышц — симптомы, которые обычно не ассоциируются с деменцией.

Еще одно заболевание — прогрессирующий надъядерный паралич. Оно поражает структуры мозга, отвечающие за движение и контроль взгляда. У пациентов возникают трудности с движением глаз, частые падения, а также проблемы с концентрацией и мышлением. Болезнь часто путают с паркинсонизмом.

Ученые подчеркивают, что у большинства редких форм деменции до сих пор нет эффективного лечения. При этом даже существующие препараты в основном помогают только при болезни Альцгеймера. Поэтому ключевую роль играет ранняя диагностика. Важно учитывать, что деменция может проявляться не только забывчивостью, но и изменениями поведения, зрения, речи или координации движений.

По словам исследователей, лучшее понимание разнообразия форм деменции поможет вовремя выявлять болезнь и подбирать более подходящий уход, а в будущем — разработать новые методы терапии.

