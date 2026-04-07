В Индонезии пара получила по 140 ударов плетью за секс вне брака и распитие алкоголя

Пара в Индонезии получила по 140 ударов плетью за секс вне брака и алкоголь

В Индонезии мужчина и женщина получили по 100 ударов плетью за секс вне брака и еще по 40 ударов за распитие алкоголя в общественном парке, пишет Daily Mail.

Женщина упала в обморок во время исполнения наказания и была доставлена в больницу.

«Мы применяем исламское право, поэтому когда кто-то нарушает его, наказания, подобные этим, должны применяться», — заявил Раджеш Кана, представитель местной прокуратуры.

Шариат в провинции Ачех поддерживается широкой частью населения и применяется к ряду преступлений, включая азартные игры, употребление алкоголя и внебрачные сексуальные отношения.

Глава шариатской полиции Банда-Ачеха, Мухаммад Ризаль, подчеркнул, что исключений не делают, даже для сотрудников полиции, пойманных за нарушением правил.

Ранее в Иране троим мужчинам ампутировали пальцы за кражи.