Испанская авиакомпания Iberia возобновила рейсы в Венесуэлу
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанская авиакомпания Iberia возобновила рейсы в Венесуэлу. Об этом сообщило агентство Europa Press.

Рейсы, осуществлявшиеся четыре раза в неделю из Мадрида в Каракас, были приостановлены в конце ноябре прошлого года в соответствии с рекомендациями Европейского агентства по авиационной безопасности.

В конце января президент США Дональд Трамп анонсировал открытие воздушного пространства над Венесуэлой для коммерческой авиации. По мнению главы Белого дома, американские граждане в скором времени смогут летать в страну и будут находиться там в безопасности.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы произошли в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

В Кремле заявляли, что у президента РФ Владимира Путина в планах нет контактов с с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Ранее были подсчитаны траты США на операцию с захватом Мадуро.

 
