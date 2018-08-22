Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за возгорания двигателя

Самолет Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», выполнявший рейс из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания левого двигателя, сообщает РИА «Новости».

«В 5.06 местного времени (3.06 мск) по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», выполнявшее рейс 808 Уфа — Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту «Уфа». На борту находились 202 пассажира», — говорится в сообщении.

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Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. Пострадавших в результате инцидента нет. С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи.

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