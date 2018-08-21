В Подмосковье произошло массовое отравление

В результате отравления в подмосковных Котельниках более 20 человек госпитализировали, один скончался. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на минздрав Московской области.

Уточняется, что в общей сложности пострадали 26 человек.

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«23 были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в минздраве региона.

Сообщается также об одном погибшем. Два человека от госпитализации отказались. Обстоятельства инцидента выясняются.

В то же время агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что речь идет о строителях из Узбекистана, которые отравились после приема пищи на новостройке в Котельниках.