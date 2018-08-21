В МЧС предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

В МЧС России по Москве предупредили жителей столицы о сильном дожде и грозе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, неблагоприятные погодные явления могут возникнуть в ближайшие два часа при прохождении фронтальной зоны с запада на восток.

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«…в Московской области и в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в столице во вторник, 21 августа, ожидается до 24°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет колебаться между +22 и +24°С.