Напавшие на полицейских в Чечне были подростками

Все участники нападения на полицейских в Чечне оказались подростками, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он уточнил, что самому младшему из нападавших было 11 лет, самому старшему — «17 неполных лет».

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По его словам, «Исламское государство» разработало специальные программы по работе с несовершеннолетними.

«Поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11–12 лет»,— уточнил он.

20 августа двое мужчин с ножами совершили попытку проникновения на территорию Шалинского отдела МВД Чечни, в ходе которого напали на сотрудников полиции и ранили их. Примерно в это же время произошел взрыв у поста полиции в селе Мескер-Юрт, в результате которого никто не пострадал. Позднее автомобиль при въезде в Грозный попытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.