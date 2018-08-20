«Исламское государство» взяло ответственность за нападения в Чечне

Боевики террористической организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападения, которые были совершены на сотрудников полиции в Чечне, передает SITE, со ссылкой на информационное агентство боевиков.

По данным следствия, 20 августа около 10.30 двое мужчин с ножами совершили попытку проникновения на территорию Шалинского отдела МВД Чечни, в ходе которого напали на сотрудников полиции и ранили их. Примерно в это же время произошел взрыв у поста полиции в селе Мескер-Юрт, в результате которого никто не пострадал. Позднее автомобиль при въезде в Грозный попытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД.

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Ранее Следственный комитет России раскрыл подробности нападений на полицейских в Чечне 20 августа.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.