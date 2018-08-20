Кадыров сделал заявление после нападений на полицейских в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что нападавшие на полицейских в Чечне нейтрализованы.

«Группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления… Благодаря бдительности сотрудников полиции все эти попытки сорваны, бандиты нейтрализованы», — написал он.

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По словам Кадырова, один из злоумышленников совершил попытку самоподрыва, но остался жив, и был доставлен в больницу.

Он отметил, что в городе Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что по факту четырех нападений на полицейских в Чечне возбуждено уголовное дело.

20 августа в Шалинском районе Чечни двое неизвестных с ножами напали на отделение полиции. Позднее стало известно о гибели полицейского в результате перестрелки в Грозном.