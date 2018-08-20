В Чечне в перестрелке погиб полицейский

В Грозном произошла перестрелка, в результате которой погиб сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, утром понедельника, 20 августа, в Грозном была открыта стрельба на пересечении улиц Первомайская-Исаева. В результате нападения на полицейских один из сотрудников правоохранительных органов скончался.

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«Утром в Грозном на пересечении улиц Первомайская-Исаева произошла стрельба, нападение на сотрудников полиции, в результате один полицейский скончался», — сказал источник.

О состоянии других сотрудников полиции и мотивах нападавших информации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Чечне на отделение полиции было совершено нападение с ножом.