Васильева выступила против сокращения разрешенного числа усыновляемых детей до трех
Министр просвещения России Ольга Васильева выступила категорически против законодательного сокращения допустимого числа усыновляемых одной семьей детей до трех, передает РИА «Новости».
По ее словам, документ не был согласован с ней. Его разработка велась министерством образования и науки, которое и разослало его для сбора мнений по регионам.
Реклама
При этом Васильева отметила, что законопроект, направленный на совершенствование системы подбора приемных родителей, действительно готовится. В том числе, предполагается прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как в России могут ужесточить требования к приемным родителям.