Под Челябинском погибла спасавшая отца из пожара двухлетняя девочка

В поселке Старое Муслюмово Челябинской области двухлетняя девочка и ее отец погибли в пожаре в частном доме. Девочка сгорела, пытаясь спасти своего отца из огня, сообщается на официальном сайте главка МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, сгоревший дом снимала благополучная семья из шести человек: родители и четверо детей. Пока бабушка присматривала за самым младшим ребенком, двухлетняя девочка, оставшись в одиночестве, начала играть со спичками.

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Старшие дети рассказали, что, когда начался пожар, они все выбежали на улицу, однако их двухлетняя сестра вспомнила, что в доме остался их отец. Она направилась в горящий дом, остановить ее не смогли.

В пресс-службе сообщили, что к тому моменту, когда пожарные прибыли на место пожара, дом уже полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что в Сочи при пожаре в частном доме погибли восемь человек.