Экс-главу округа в Белгородской области обвинили в получении крупной взятки

Бывший глава Старооскольского городского округа в Белгородской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, в декабре прошлого года экс-чиновник получил от директора коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей. Средства были переданы через посредников. При этом получатель взятки, занимая должность главы администрации городского округа, должен был совершить определенные действия в интересах данной коммерческой организации.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники СК проводят обыски по месту жительства фигуранта и в администрации Старооскольского городского округа.

Прокуратура Белгородской области в Telegram-канале написала, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Как сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, дело было возбуждено в отношении Владимира Жданова, возглавлявшего администрацию Старооскольского городского округа с 21 декабря 2024 года по 27 ноября текущего года.

Ранее дело обвиняемого в мошенничестве экс-заместителя губернатора Челябинской области передали в суд.