На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу округа в Белгородской области обвинили в получении крупной взятки

СК РФ: против экс-главы Старооскольского округа завели дело о получении взятки
true
true
true
close
Shutterstock

Бывший глава Старооскольского городского округа в Белгородской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, в декабре прошлого года экс-чиновник получил от директора коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей. Средства были переданы через посредников. При этом получатель взятки, занимая должность главы администрации городского округа, должен был совершить определенные действия в интересах данной коммерческой организации.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники СК проводят обыски по месту жительства фигуранта и в администрации Старооскольского городского округа.

Прокуратура Белгородской области в Telegram-канале написала, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Как сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, дело было возбуждено в отношении Владимира Жданова, возглавлявшего администрацию Старооскольского городского округа с 21 декабря 2024 года по 27 ноября текущего года.

Ранее дело обвиняемого в мошенничестве экс-заместителя губернатора Челябинской области передали в суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами