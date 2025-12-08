На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тверской области ликвидировали крупный пожар

Под Тверью ликвидировали пожар в ангаре площадью 1,1 тыс. кв. метров
Shutterstock

В населенном пункте Дубровки в Тверской области полностью ликвидировали пожар площадью 1,1 тыс. кв. метров, произошедший в ангаре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 12:34 (мск) объявлена полная ликвидация», — говорится в публикации.

Дознаватели МЧС Тверской области установили предварительную причину возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ с помощью болгарки.

8 декабря также сообщалось о возгорании в Северной Осетии. Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на турбазе в Дигорском ущелье в Ирафском районе.

7 декабря в поселке Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе загорелось здание с несколькими магазинами. Как рассказали в МЧС РФ, пламя распространилось на площади 500 квадратных метров. На фоне пожара в здании обрушилась крыша.

Из помещения эвакуировались 15 человек, среди которых были продавцы и покупатели. На место ЧП выезжали 36 сотрудников экстренных служб, они задействовали девять единиц специальной техники.

Ранее в Саратовской области кот разбудил хозяина и спас его от пожара.

