Путин призвал наращивать экономическую динамику страны

В России пришло время наращивать экономическую динамику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.

2 декабря Владимир Путин назвал снижение инфляции важным достижением в уходящем году. Глава государства заявил, что рассчитывает на закрепление данной тенденции.

26 ноября сообщалось, что годовая инфляция в России в период с 18 по 24 ноября замедлилась с 7,12 до 6,92%.

В сентябре Минэкономразвития понизило свой прогноз по инфляции в России на 2025 год до 6,8% с апрельских 7,6%, а на 2026 год оставило прежним — 4%.

2 декабря первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что пика инфляции в России стоит ожидать в начале 2026 года. По его словам, на этот период придется пиковый рост потребительских цен. Пьянов уточнил, что у россиян остается не так много времени, чтобы приготовиться к очередному скачку инфляции.

