На Урале задержали главу благотворительной организации за отмыв средств

112: в Екатеринбурге задержали главу благотворительной организации
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге задержали главу благотворительной организации, которая якобы эксплуатировала людей и отмывала деньги под видом помощи бездомным. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Во главе схемы, до боли напоминающей современное рабство, оказался бизнесмен Михаил Арзамасцев, также известный по кличке «Форд». В 2018 году он учредил АНО «Чистое сердце». Его организация помощи бездомным де-факто «отмывала» денежные средства для крупнейших застройщиков Свердловской области», — говорится в посте.

По его данным, предприниматель переоформлял на себя имущество и недвижимость сотрудников (ими становились люди, попавшие в трудную ситуацию), а потом продавал, оставляя деньги себе.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли более около десяти миллионов, а также обнаружили элитную недвижимость и автомобили. Источник происхождения средств глава организации назвать не смог, заключает канал.

2 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала благотворительный фонд, который основала Ангелина Долина, дочь певицы Ларисы Долиной. Фонд был учрежден в 2013 году, а в январе 2021-го его учредителем стала наследница Долиной. Организация просуществовала всего до марта того же года, как к ней присоединилась Ангелина.

Ранее россияне рассказали, почему помогают нуждающимся.

