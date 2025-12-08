Большая часть новобранцев из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая находится в Сумской области, травмирована, больна и слегла в медсанчасть. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, пополнение прибыло из учебного центра в городе Черновцы на юго-западе Украины. Источник сообщил, что бойцы оказались неспособны выполнять боевые задачи из-за регулярных избиений со стороны инструкторов и нечеловеческих условий содержания.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что в элитной военной академии в Одессе выявлены случаи издевательств над курсантами. Со слов очевидцев, сержанты вынуждали курсантов есть тушенку, печенье с горчицей с грязного пола и запивать это маслом с солью. Все это происходило на глазах командиров взводов, которые не только не остановили издевательства над курсантами, но и снимали происходящее на видео.

Кроме того, известно о случае, когда в расположение первокурсников приходил старшина с другого курса и избивал молодых. Жертвами издевательств, по словам источника, стали еще двое курсантов после того, как украли из соседнего магазина несколько банок энергетиков.

