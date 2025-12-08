AFP: США давят на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки

США оказывают давление на Украину и ищут варианты, чтобы она согласилась на территориальные уступки. По данным The Guardian, эту информацию сообщил AFP источник из числа украинских официальных лиц.

«Американцы давят: «Быстрее, быстрее, быстрее», но Украина не может соглашаться на все, не проработав детали», — сказал собеседник агентства.

По его словам, территориальные уступки являются «самым проблемным вопросом» в переговорном процессе по Украине. По его словам, президент России Владимир Путин не хочет заключать соглашение без территории. Чиновник добавил, что сейчас прорабатываются варианты, при которых Киев мог бы согласиться на подобные уступки.

До этого в Германии призвали президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт с Россией. По мнению журналистов немецкой газеты Der Tagesspiegel, у Зеленского нет иного выбора, кроме как принять эту основу для переговоров. В противном случае, как считают авторы статьи, Украине придется полагаться исключительно на Европу. В результате конфликт продолжится, что приведет к ослаблению республики и более худшим условиям для переговоров, следует из материала.

Ранее Макрон обвинил Россию в желании забрать все.