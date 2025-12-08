На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии объяснили, на что ориентируются при закупке нефти

МИД Индии: Дели закупает нефть, опираясь на рынок и потребности своего населения
Arun Sankar K./AP

Индия приобретает энергоносители, ориентируясь на свои национальные интересы и ситуации на глобальном нефтяном рынке. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, передает ТАСС.

«Поставки энергоносителей зависят от глобальной динамики на мировом рынке, а также от необходимости обеспечивать энергией по доступным ценам 1,4 млрд человек», — сказал он, отвечая на вопрос возможной приостановке импорта российской нефти.

По словам дипломата, решения частных компаний о поставках нефти в Индии основывается, в частности, на коммерческом предложении, которое, в свою очередь, зависит от динамики мирового рынка.

25 ноября Bloomberg сообщал, что Индия разработала план по продолжению закупок российской нефти, несмотря на санкции США. По данным агентства, индийские банки готовы были рассмотреть возможность финансирования торговли сырьем из России, однако при условии работы только с продавцами, не включенными в «черный список», а сделки должны соответствовать санкциям.

Ранее Кремль прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Индию.

