Путин анонсировал встречу с российским бизнесом

Путин заявил, что встретится с российским бизнесом в конце года

Президент России Владимир Путин сообщил, что встретится с российским бизнесом в конце года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отдельно поговорим об этом еще и на нашей традиционной встрече с бизнесом в конце года», — сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Незадолго до этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о возможной традиционной встрече Путина с представителями крупного российского бизнеса 24 декабря.

2 декабря Путин выступил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». В ходе мероприятия он заявил, что в РФ необходимо создать единую систему сопровождения инвестиций на базе корпорации ВТБ с участием министерства экономического развития. По словам президента, в случае с иностранными инвестициями может быть полезен федеральный взгляд на то, где зарубежным партнерам лучше реализовать тот или иной проект и какие для этого использовать федеральные меры поддержки.

Ранее Путин рассказал о существующем в РФ консенсусе в проведении экономической политики.