Премьер Британии пренебрег запретом и завел аккаунт в TikTok

Премьер-министр Британии Стармер завел аккаунт в TikTok, несмотря на запрет
true
true
true
close
HENRY NICHOLLS/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер создал аккаунт в социальной сети TikTok, пренебрегая запретом на использование приложения на телефонах министров, государственных служащих и депутатов. В наличии страницы убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Верифицированный аккаунт политика появился в TikTok в понедельник утром, 8 декабря. В первом опубликованном ролике Стармер с женой Викторией зажигают рождественскую елку на Даунинг-стрит.

На момент 16:30 по московскому времени аккаунт набрал более 1500 подписчиков. В комментариях пользователи интересуются вопросом о том, сколько времени пройдет перед тем, как комментарии будут закрыты.

Часть пользователей призвала премьера уйти в отставку. Негативные комментарии собрали большое количество «лайков».

До этого британское правительство также завело официальный аккаунт в TikTok, несмотря на запрет. По мнению британских СМИ, аккаунты ведутся, скорее всего, не с личных устройств политиков, что позволяет обойти ограничения.

Использование чиновниками китайского приложения TikTok ввели в Британии с 2023 года.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с версиями TikTok и YouTube для взрослых.

