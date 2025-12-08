Джуди Денч встала на защиту обвиненных в сексуальном насилии звезд

Актриса Джуди Денч встала на защиту звезд, обвиненных в сексуальном насилии. Ее беседу с Radio Times цитирует Metro.

Когда 90-летняя звезда говорила о своей квакерской вере и всепрощении, корреспондент спросил ее, может ли она простить своих хороших друзей Вайнштейна и Кевина Спейси, с которых суды Великобритании и США сняли обвинения в сексуальном насилии.

«Кевин был оправдан, и я получила известие от него, мы переписывались», — сказала она.

Кроме того, продолжила Денч, она посмотрела видеозапись того, как Вайнштейн ходит с двумя палками, и пожалела его.

«Я знала Харви, и я хорошо его знала, работала с ним, и у меня не было такого опыта — к счастью для меня. Я думаю, он отбыл свой срок... Для меня это личное — [он заслуживает] прощения», — говорит артистка.

В феврале 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах: в изнасиловании в 2013 году, а также в принуждении к интимной близости в 2006 году. В апреле прошлого года суд отменил приговор из-за допущенных во время судебного процесса нарушений.

Однако продюсер находится в заключении, поскольку в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса. Имя предполагаемой жертвы неизвестно.

В июне Вайнштейна повторно признали виновным по делу об изнасилованиях.

Ранее Джуди Денч отказалась от прогулок в одиночку из-за потери зрения.