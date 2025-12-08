На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четырехлетнему мальчику удалили 12 зубов, потому что он не чистил их перед сном

Mothership: в Малайзии 4-летнему мальчику удалили 12 зубов с кариесом
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии четырехлетнему мальчику пришлось удалить 12 молочных зубов после того, как у него развился серьезный кариес, пишет Mothership.

По словам матери ребенка, Хализы, сын с младенчества привык засыпать после употребления молока, не чистя зубы. К четырем годам эта привычка привела к множественным кариесам, усугубленным нерегулярной чисткой зубов.

Несколько месяцев ребенок просыпался с сильными головными болями, головокружением, рвотой и потерей аппетита. Несмотря на обращения в несколько клиник, улучшений не наблюдалось.

Во время планового осмотра педиатр выявил у мальчика аномальное давление и серьезные повреждения зубов. Консультация челюстно-лицевого хирурга подтвердила, что повреждения достигли нервов и корней зубов, что могло вызвать инфекции.

Все 12 молочных зубов пришлось удалить сразу под общим наркозом. По словам Хализы, операция прошла успешно, и мальчик уже восстановился.

Ранее стоматолог посоветовал неочевидный способ защиты зубов от кариеса после кофе.

