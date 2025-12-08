На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о выплатах для уволившихся пенсионеров

Эксперт Епифанова: уволившийся в декабре пенсионер имеет право на ряд выплат
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионеры, уволившиеся с работы в декабре, могут получить от работодателя заработную плату за фактически отработанное время. Об этом RT заявила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

Такие граждане также имеет право получить компенсацию за неиспользованный отпуск, премию и другие денежные поощрения.

По словам эксперта, Социальный фонд России (СФР) получает информацию об увольнении гражданина не позднее следующего рабочего дня. Так, отметила Епифанова, на протяжении примерно месяца происходит перерасчет страховой пенсии, при этом учитываются все пропущенные индексации, в том числе повышение на 7,3% в 2025 году.

«Пенсия после перерасчета выплачивается со следующего месяца; в случае увольнения в декабре корректировки коснутся января, но выплата увеличенной суммы будет осуществлена через один — три месяца», — сказала Епифанова.

При этом, как отметила эксперт, новогодние праздники не оказывают влияния на автоматический процесс перерасчета пенсии, но в первые дни января СФР работает по сокращенному графику. По этой причине сроки выплат, скорее всего, сместятся из-за выходных.

Пересчет производится без необходимости подачи заявлений, на основании данных от работодателя. Пенсия в январе выплачивается, как правило, или авансом в декабре, или в начале января. Сроки зависят от региона и способа доставки.

Эксперт добавила, что при возобновлении работы после увольнения индексация сохраняется, но рекомендуется делать перерыв в работе не менее месяца, так как неполный месяц считается нерабочим для целей индексации.

Ранее стало известно, на какую работу чаще всего берут пенсионеров в России.

