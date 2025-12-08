В Башкирии сотрудники похитили сбежавших пациентов, чтобы вернуть в рехаб

В Уфе суд вынес приговор работникам реабилитационного центра, которые насильно вернули в организацию сбежавших молодых людей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как установило следствие, двое взрослых и двое подростков находились в рехабе, но сбежали и арендовали квартиру в городе. Спустя два дня сотрудники центра в возрасте от 38 до 45 лет приехали на место, насильно затолкали беглецов в машину и вернули в учреждение.

«Благодаря сообщению очевидца похищения, потерпевшие были вскоре освобождены сотрудниками правоохранительных органов. Один из фигурантов также похитил у одного из потерпевших мобильный телефон», – сообщается в публикации СК.

В отношении работников возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и грабеже. Одного из фигурантов приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, остальные получили сроки по пять лет.

