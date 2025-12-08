На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии сотрудники похитили сбежавших пациентов, чтобы вернуть в рехаб

В Уфе сотрудники силой вернули пациентов в рехаб
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе суд вынес приговор работникам реабилитационного центра, которые насильно вернули в организацию сбежавших молодых людей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как установило следствие, двое взрослых и двое подростков находились в рехабе, но сбежали и арендовали квартиру в городе. Спустя два дня сотрудники центра в возрасте от 38 до 45 лет приехали на место, насильно затолкали беглецов в машину и вернули в учреждение.

«Благодаря сообщению очевидца похищения, потерпевшие были вскоре освобождены сотрудниками правоохранительных органов. Один из фигурантов также похитил у одного из потерпевших мобильный телефон», – сообщается в публикации СК.

В отношении работников возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и грабеже. Одного из фигурантов приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, остальные получили сроки по пять лет.

Ранее москвич сдал жену в рехаб, чтобы не делить имущество и забрать ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами