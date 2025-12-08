На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Трагедия из-за шума»: соседка — о жестоком убийстве матери с сыном в Котельниках

Жительница Котельников заявила, что конфликт убитой семьи и их соседа длился несколько лет
Конфликт между убитой в Котельниках женщиной с сыном и напавшим на них соседом длился несколько лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница дома Ирина, отметив, что другие соседи всегда решали споры из-за шума мирно.

«Я была потрясена, когда узнала о случившемся. Сначала даже не поверила. Соседи все с виду приличные. Все вопросы, связанные с шумом, решали в чате — и достаточно вежливо. Ни погибших, ни подозреваемого лично не знала. Видела сообщения в чате ЖК. Она его как-то неадекватным назвала, писала, что уже два года их конфликт длится. Но я никогда бы не подумала, что все может перерасти в трагедию из-за шума», — сказала она.

Ирина добавила, что в ее доме очень плохая шумоизоляция, поэтому из-за случившегося всем «не по себе».

«Сами понимаете, живем в новостройке, тут слышен каждый шорох. К тому же в подъезде проживает много семей с детьми разных возрастов — бывает, слышно и топот, и вопли. А некоторые и ремонт делают, и музыку слушают. Что же теперь, ко всем с молотком идти? После произошедшего, конечно, всем не по себе. Теперь думаешь, не начнешь ли получать угрозы от соседей, если лишний гвоздь забьешь или музыку включишь», — добавила она.

8 декабря в управлении СК России по Московской области сообщили, что в Котельниках в одном из жилых домов на Сосновой улице мужчина убил женщину и ее шестилетнего сына из-за бытового конфликта.

Как уточнял Telegram-канала Mash, мужчине не нравилось, что мальчик громко топал за стеной — конфликт на этой почве продолжался около года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, расследование на контроле у подмосковной прокуратуры. Задержанному предъявлено обвинение, назначено проведение ряда судебных экспертиз.

Ранее житель Котельников рассказал, что убийцу женщины с сыном нашли по следам крови.

