В Северной Осетии загорелось здание на территории турбазы

Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на турбазе в Северной Осетии
Telegram-канал Новости Осетии

Пожар произошел на территории турбазы в Дигорском ущелье в Ирафском районе Северной Осетии. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Осетии».

В материале уточняется, что речь идет о турбазе «Ростсельмаш».

Пресс-служба регионального управления МЧС РФ на странице в социальной сети «ВКонтакте» написала, что возгоранию был присвоен ранг №2. На место происшествия прибыли 12 специалистов и три единицы техники. В том числе к ликвидации огня привлекли добровольную пожарную команду турбазы «Порог неба».

«Огнем охвачен первый этаж неэксплуатируемого здания, находящегося на ремонте. На данный момент площадь пожара оценивается в 300 квадратных метров», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что эвакуация на территории «Ростсельмаш» не проводилась.

7 декабря в поселке Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе загорелось здание с несколькими магазинами. Как рассказали в МЧС РФ, пламя распространилось на площади 500 квадратных метров. На фоне пожара в здании обрушилась крыша.

Из помещения эвакуировались 15 человек, среди которых были продавцы и покупатели. На место ЧП выезжали 36 сотрудников экстренных служб, они задействовали девять единиц специальной техники.

Ранее в Саратовской области кот разбудил хозяина и спас его от пожара.

