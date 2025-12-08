На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудники Лувра выйдут на забастовку

Сотрудники Лувра 15 декабря выйдут на забастовку против условий труда
Benoit Tessier/Reuters

Сотрудники Лувра проголосовали за проведение забастовки против ухудшающихся условий труда. Об этом сообщила газета Le Monde.

Журналисты уточнили, что в голосовании участвовали три крупнейших профсоюза музея. Забастовка сотрудников начнется 15 декабря. Она продлится до тех пор, пока руководство не пойдет навстречу сотрудникам культурного учреждения, следует из материала.

«Каждый день залы музея закрываются гораздо раньше, чем запланировано, из-за нехватки персонала, а также из-за технических неисправностей и ветхости здания. Доступ к произведениям искусства ограничен… Посещение Лувра стало настоящей полосой препятствий», — говорится в заявлении профсоюзов.

В октябре неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.

