Назван малозаметный признак болезни Паркинсона

AN: снижение скорости ходьбы при повороте может указывать на болезнь Паркинсона
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Носимые датчики могут выявлять болезнь Паркинсона почти за девять лет до постановки клинического диагноза, фиксируя, как человек поворачивает во время ходьбы. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы Тюбингена. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

В работе использовали данные десятилетнего наблюдения за тысячей добровольцев старше 50 лет. Участники носили на пояснице компактный датчик, который оценивал параметры поворотов при ходьбе по коридору: угол, длительность и скорость. Особое внимание ученые уделили пиковой угловой скорости — тому, насколько быстро человек поворачивается в самой быстрой точке движения.

Анализ показал: снижение пиковой угловой скорости начинается примерно за 8,8 года до клинического проявления болезни Паркинсона. Такой признак проявляется задолго до других двигательных симптомов заболевания — характерной дрожи, скованности или нарушений походки.

Чтобы проверить надежность обнаруженной связи, исследователи использовали модель машинного обучения. Она учитывала возраст, пол и параметры поворота и смогла прогнозировать развитие болезни Паркинсона с точностью AUC 80,5%. Такой показатель считается высоким для долгосрочного прогноза, особенно когда речь идет о малозаметных — изменениях.

По словам соавтора исследования, доцента Брука Гална из Университета Мердока, результаты открывают новые возможности для раннего вмешательства.

«Если объединить данные носимых датчиков с другими ранними признаками заболевания, можно выявлять людей из группы риска задолго до клинических симптомов. А это позволит раньше начинать наблюдение, тестировать потенциальные нейропротекторные методы лечения и, возможно, замедлять прогрессирование болезни», — заключили ученые.

Ранее был назван способ замедлить развитие когнитивных нарушений при болезни мозга.

