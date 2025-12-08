Назван малозаметный признак болезни Паркинсона

AN: снижение скорости ходьбы при повороте может указывать на болезнь Паркинсона

Носимые датчики могут выявлять болезнь Паркинсона почти за девять лет до постановки клинического диагноза, фиксируя, как человек поворачивает во время ходьбы. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы Тюбингена. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

В работе использовали данные десятилетнего наблюдения за тысячей добровольцев старше 50 лет. Участники носили на пояснице компактный датчик, который оценивал параметры поворотов при ходьбе по коридору: угол, длительность и скорость. Особое внимание ученые уделили пиковой угловой скорости — тому, насколько быстро человек поворачивается в самой быстрой точке движения.

Анализ показал: снижение пиковой угловой скорости начинается примерно за 8,8 года до клинического проявления болезни Паркинсона. Такой признак проявляется задолго до других двигательных симптомов заболевания — характерной дрожи, скованности или нарушений походки.

Чтобы проверить надежность обнаруженной связи, исследователи использовали модель машинного обучения. Она учитывала возраст, пол и параметры поворота и смогла прогнозировать развитие болезни Паркинсона с точностью AUC 80,5%. Такой показатель считается высоким для долгосрочного прогноза, особенно когда речь идет о малозаметных — изменениях.

По словам соавтора исследования, доцента Брука Гална из Университета Мердока, результаты открывают новые возможности для раннего вмешательства.

«Если объединить данные носимых датчиков с другими ранними признаками заболевания, можно выявлять людей из группы риска задолго до клинических симптомов. А это позволит раньше начинать наблюдение, тестировать потенциальные нейропротекторные методы лечения и, возможно, замедлять прогрессирование болезни», — заключили ученые.

Ранее был назван способ замедлить развитие когнитивных нарушений при болезни мозга.