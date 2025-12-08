На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят увеличить лимит сверхурочной работы вдвое

В России хотят увеличить количество работников малого предприятия и сверхурочные
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о поправках в Трудовой кодекс относительно сверхурочной деятельности и количества сотрудников малых предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с решением комиссии.

«Предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство РФ, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы (с 120 – прим. ред.) до 240 часов в год», — говорится в пояснительной записке.

В документе, разработанном Министерством экономического развития и Министерством труда, также отмечается, что по данным социологических опросов, сверхурочная работа очень популярна среди россиян. Так, около 90% опрошенных граждан РФ готово работать сверхурочно.

Кроме того, проект нового закона увеличивает количество работников малого предприятия (субъекта МСП) с 35 до 70 человек. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года, если пройдет все необходимые процедуры.

Ранее в Госдуме утвердили новый порядок определения размера оплаты переработок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами