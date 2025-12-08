В России хотят увеличить лимит сверхурочной работы вдвое

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о поправках в Трудовой кодекс относительно сверхурочной деятельности и количества сотрудников малых предприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с решением комиссии.

«Предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство РФ, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы (с 120 – прим. ред.) до 240 часов в год», — говорится в пояснительной записке.

В документе, разработанном Министерством экономического развития и Министерством труда, также отмечается, что по данным социологических опросов, сверхурочная работа очень популярна среди россиян. Так, около 90% опрошенных граждан РФ готово работать сверхурочно.

Кроме того, проект нового закона увеличивает количество работников малого предприятия (субъекта МСП) с 35 до 70 человек. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года, если пройдет все необходимые процедуры.

Ранее в Госдуме утвердили новый порядок определения размера оплаты переработок.