Бывший игрок сборной России признался в алкоголизме

Бывший хоккеист сборной России Каспарайтис признался в алкоголизме
Serge Fedoseev/Russian Look/Global Look Press

Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис признался, что раньше имел проблемы с алкоголем, из-за которых в 1994 году обратился сообщество анонимных алкоголиков. Его слова приводит Sports.ru.

«У всех есть свои слабости. Даже священники не исключение. У всех есть проблемы, а для зависимости нет дискриминации. Она может проявиться у всех. Это не связано с количеством денег. Это болезнь, неизлечимая болезнь. Ты можешь научиться жить с ней, но для этого нужна помощь других людей», — заявил он.

Каспарайтис рассказал, что скоро будет 15 лет как он больше не пьет алкогольные напитки.

Хоккеист — олимпийский чемпион 1992 года (Альбервиль) в составе Объединенной команды. В сборной России он отметился также серебряной и бронзовой медалями на олимпиадах 1998 и 2002 года. 10 ноября 2017 года в возрасте 45 лет Каспарайтис дебютировал за сборную Литвы, выведя команду на лед в качестве капитана и набрав 3 (1+2) очка в матче против сборной Эстонии. Также в своей карьере он играл в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Александр Овечкин поднялся на девятое место в НХЛ по количеству побед.

