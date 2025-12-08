Путин спрогнозировал рост ВВП России к концу года

По итогам 2025 года рост ВВП России составит около 1%, а инфляция — около или ниже 6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию ведут в Telegram-канале Кремля.

«В текущем году темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сейчас созданы условия для начала наращивания экономической динамики. По его словам, вместе с этим нужно добиться сохранения низкого уровня безработицы и умеренной инфляции.

В сентябре Путин заявил, что прирост ВВП России за семь месяцев текущего года составил 1,1%. Глава государства отмечал, что усилия по снижению инфляции давали результат.

