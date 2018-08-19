СК возбудил дело после обрушения стены бывшего завода на Сахалине

Уголовное дело возбудили после обрушения стены здания бывшего целлюлозно-бумажного завода в Поронайске на Сахалине, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«По данному факту следственными органами СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, следователи областного СК, незамедлительно выехавшие на место происшествия, установили, что здание находилось в оперативном управлении одного из предпринимателей в Поронайске. Отмечается, что у него был заключен договор на демонтаж здания с его собственником, который нанял десять граждан Киргизии для выполнения работ. В Поронайске в связи с инцидентом введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться еще двое человек.