В Астраханской области танкер с топливом из Туркмении сел на мель

В Енотаевском районе Астраханской области сел на мель танкер «Волгонефть-165», который перевозил дизельное топливо из Туркмении в Грузию, сообщает пресс-служба МЧС.

На борту танкера находится 4,6 тыс. тонн дизельного топлива.

«Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен. На судне находятся 11 человек (запас еды — 15 суток). Пострадавших нет. Маршрут следования Туркмения — Астрахань (Россия) — Грузия», — заявили в МЧС.

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Судовладельцем организовано привлечение буксира из Волгограда.

Ранее в Иркутской области сухогруз сел на мель после столкновения с буксиром.

В результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не произошло.