Посольство подтвердило перевод Бутиной в тюрьму Александрии
Российское посольство в США подтвердило перевод задержанной в США россиянки Марии Бутиной в тюрьму Александрии, передает РИА «Новости».
«Факт перевода подтверждаем», — заявил представитель посольства.
Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл также подтвердил факт перевода россиянки.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Вашингтоне по итогам второго визита к задержанной в США россиянке Марии Бутиной объявило, что отправит американским властям ноту с требованием прекратить «психологическое давление и унижения» на гражданку России. До этого стало известно, что у Бутиной обострился хронический артрит.