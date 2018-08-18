Посольство подтвердило перевод Бутиной в тюрьму Александрии

Российское посольство в США подтвердило перевод задержанной в США россиянки Марии Бутиной в тюрьму Александрии, передает РИА «Новости».

«Факт перевода подтверждаем», — заявил представитель посольства.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл также подтвердил факт перевода россиянки.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Вашингтоне по итогам второго визита к задержанной в США россиянке Марии Бутиной объявило, что отправит американским властям ноту с требованием прекратить «психологическое давление и унижения» на гражданку России. До этого стало известно, что у Бутиной обострился хронический артрит.