Пассажир рейса Москва-Ставрополь занял чужое место и попал в полицию

Пассажир рейса Москва-Ставрополь был привлечен к административной ответственности за невыполнение распоряжений командира самолета, передает агентство городских новостей «Москва» заявление официального представителя ведомства Ирины Волк.

«18 августа около 2.00 часов в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Ставрополя от сотрудников одной из авиакомпаний поступила информация о том, что на борту самолета, следовавшего из Москвы в Ставрополь, требуется присутствие полицейских. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров самовольно занял чужое место. На неоднократные требования бортпроводников соблюдать порядок и занять свое посадочное место не реагировал», — сообщила Волк.

Отмечается, что полицейские доставили гражданина в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Ставрополя. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Ставропольского края.