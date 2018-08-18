На Украине ответили на обвинения в предательстве США

Украинская компания «Мотор Сич» прокомментировала заявление американских экспертов о том, что Украина «предала» США из-за поставок в Китай реактивных двигателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению компании, к данным заявлениям якобы имеет отношения Россия.

Реклама

Как отмечается, в компании считают, что если Украина перестанет поставлять Китаю реактивные двигатели, КНР будет покупать их у России.

При этом отмена поставок также приведет к ухудшению ситуации в авиаотрасли Украины.

Ранее СМИ сообщили, что эксперты США призывают американские власти оказать давление на Украину из-за поставок в Китай реактивных двигателей собственного производства.

Как отмечалось, компания «Мотор Сич» в 2016 году заключила с КНР контракт на поставку 250 двигателей.